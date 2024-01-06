Yılın ilk deve güreşi Aydın'da yapıldı!

Aydın’da kış mevsiminin en önemli festivalleri arasında yer alan deve güreşleri sezonu devam ederken yılın ilk deve güreşi İncirliova’da gerçekleştirildi.

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Özellikle Ege Bölgesi’nin önemli kültürlerinden olan deve güreşlerinde, yılın ilk güreşi İncirliova Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi. İncirliova Belediyesi tarafından yapılan yeni deve güreşi arenasında ilk kez gerçekleştirilen güreşlerde pehlivan develer maharetlerini sergiledi.

Aydın başta olmak üzere, çeşitli illerden gelen 170 deve kıran kırana mücadele etti. Sabah saatlerinde daylak güreşleri ile başlayan güreşler akşama kadar devam ederken, panayır havasında gerçekleşen güreşlere vatandaşlar ve devecilerin ilgisi yoğun oldu. Gerek Aydın’da yetiştirilen gerekse İran’dan getirilen develer zaman zaman çırpma, zaman zaman da sağ ve sol teklerini gösterdi. Baştan sona dostluk müsabakaları şeklinde devam eden güreşlerde kıyasıya mücadele yaşanırken renkli görüntüler de ortaya çıktı.

Protokol üyeleri ile birlikte deve güreşi alanında dolaşarak vatandaşları selamlayan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 37. İncirliova Deve Güreşi Festivali’ni hava muhalefeti sebebiyle 1 gün önceye aldıklarını ifade ederek, vatandaşların yoğun ilgisinden memnun kaldığını dile getirdi.

Deve güreşi kültürünün yaşatılması gerektiğine ve belediye başkanlarının destekleri olmadığı sürece bu organizasyonların düzenlenmesinin zor olduğuna vurgu yapan Başkan Kaya; "İncirliova’nın yeni güreş arenasında ilk defa güreşlerimizi gerçekleştiriyoruz. 50 yıllık bir sahamız vardı, asfalt kenarında ama çok şükür yeni alanımızı İncirliova’mıza kazandırdık. Yeni saha yeni güreş arenası. Çok uğraştık ama tabi eksiklerimiz var. İnşallah seneye daha güzel bir şekilde tamamlayacağız. Ben 40 yıldır bu kültürün içindeyim. 40 yıldır İncirliova’da herkese dokunmuşumdur, herkesin cenazesine düğününe gitmişimdir. Aytekin Kaya 5 yıllık belediye başkanı ama ben 5 yıl önce nasılsam şimdi de aynı Aytekin Kaya’yım. Değişen bir şey yok. Ne ailemde ne ben de değişen hiç bir şey yok. İlk seçimde yine adayım. Aytekin Kaya’nın olduğu yerde sıkıntı yok. Yola devam inşallah. Bugün burada 85 çift deve var ama İncirliova güreşini bozmaya kimsenin hakkı yok. Bu kültür zor oluyor. Belediye başkanları olmazsa bu deve güreşleri olmaz. Müsabakalar iyi geçiyor. Çatımlarımız çok güzel zaten. Meteoroloji müdürü ile görüştüğümüzde Pazar günü saat 01.00 ile 03.00 arası şiddetli yağmur olduğunu söyledi ve bu kadar emek verdik. Bunun üzerine Cumartesi’ye alalım dedik. Devecilerimizle görüştük, gerekli yazışmaları yaptık ve 1 gün önceye aldık. Hayırlısı olsun. İnşallah seneye daha güzel güreşlerimiz olacak. Cumartesi olmasına rağmen bütün İncirliova halkı burada. Diğer ilçelerimizden gelenlerle bu kadar kalabalık yaptık ama Pazar günü olsaydı bunun iki misli kadar bir kalabalık olurdu. Ama sağlık olsun. Bu sene böyle. Seneye inşallah ömrümüz olursa bir daha seçilirsem daha güzel bir şekilde yapacağız inşallah” dedi.

Hafta sonu tatilini güreşe gelerek değerlendiren vatandaşlar da hem kıran kırana geçen güreşleri izledi hem de ailesi ile birlikte piknik yaptı. Kıyasıya mücadele içinde geçen güreşlerde şampiyonluk kupaları için arenaya çıkan pehlivan develer, güreşseverleri coşturdu. Kıyasıya mücadele sonunda şampiyon develerin sahipleri ise kupalarına kavuştu.