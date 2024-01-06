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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan bağımsızlık ve anavatan vurgusu!

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan bağımsızlık ve anavatan vurgusu!

Bir dizi ziyaret için Antalya’ya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kemer’de Türkiye Kamu-Sen’in düzenlediği ‘KKTC'nin Kuruluşunun 40. Yılında Esaretten İstiklale Kıbrıs Türklüğü’ konulu konferansa katıldı.

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Etkinlikte, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Anadolu'nun bir uzantısı olduğunu belirtti.

Milli iradeyi ortaya koyarak destan yazdık

Türkiye sayesinde KKTC'nin bağımsız bir devlet olduğunu, yapılan yeni yatırımlarla da çehresinin değiştiğini söyleyen Ersin Tatar, KKTC'nin Türkiye ile daha güçlü hale geldiğine işaret etti. Türkiye, Anadolu, Mehmetçikler ve Türk halkının desteğiyle Kıbrıs'ta bir destan yazdıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesine ramak kala orada milli iradeyi ortaya koyarak destan yazdık. Bugün Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olan KKTC, anavatanıyla uyum içerisinde” dedi.

Türkiye Kamu Sen tarafından düzenlenen toplantıya katılan katılımcıları Antalya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Hulusi Şahin ise “Hoşgeldiniz, şerefler verdiniz” dedi. Atatürk’ün 'Toroslarda bir Yörük çadırı tüterse korkmayın bu millete hiçbir şey olmaz.' sözlerini hatırlatan Vali Şahin, “Şimdi ben de buradan Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum. 40’ıncı yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bilsin ki Toroslarda bir Yörük çadırı tüterse ki tütüyor. Daha uzun yıllar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hür ve müreffeh olarak yaşayacaktır” dedi.

Türkiye Kamu Sen’in düzenlediği ‘KKTC'nin Kuruluşunun 40. Yılında Esaretten İstiklale Kıbrıs Türklüğü’ konulu konferans fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programa Vali Hulusi Şahin, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, sendika genel başkanları, STK başkan ve yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

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