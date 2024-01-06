BIST 7.629
DOLAR 29,84
EURO 32,68
ALTIN 1.961,02
HABER /  GÜNCEL

Tekirdağ'da kaçak kazı operasyonu yapıldı

Tekirdağ'da kaçak kazı operasyonu yapıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Jandarma ekiplerince kaçak kazı yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine bölgeye giden ekipler 6 kişi ve kaçak kazı yapılmada kullanılan çok sayıda malzeme ile geçirdi.

Abone ol

Jandarma komutanlığı ekiplerince Tekirdağ Şarköy İshaklı Mahallesinde kaçak kazı yapıldığının tespiti üzerine bölgeye gidildiğinde, R.S., K.K., M.K., S.S., C.O, T.G isimli şahısların kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

Bölgede yapılan aramalarda ise 1 adet jeneratör, 1 adet gırgır,1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet balta, 1 adet makara, 1 adet piknik tüpü, 1 8 metre kablo, 2 adet Demir çubuk, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen parça ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Inter, son dakika penaltısını kaçıran Hellas Verona'yı 2-1 yendi
Inter, son dakika penaltısını kaçıran Hellas Verona'yı 2-1 yendi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için aday sayısı 3 oldu!
Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için aday sayısı 3 oldu!
Düzce’de ahşap evin çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Düzce’de ahşap evin çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Tekirdağ'da otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı!
Tekirdağ'da otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı!
Meteoroloji Muğla için önce yağış, ardından fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji Muğla için önce yağış, ardından fırtına uyarısı yaptı
Brezilya efsanesi Mario Zagallo hayatını kaybetti
Brezilya efsanesi Mario Zagallo hayatını kaybetti
Japonya’daki depremde can kaybı 126’ya yükseldi!
Japonya’daki depremde can kaybı 126’ya yükseldi!
Şanlıurfa'da bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'da bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi
Başakşehir, Adana Demirspor'la yenişemedi
Başakşehir, Adana Demirspor'la yenişemedi
Kuzey Kore liderinden Japonya ve İran’a başsağlığı mesajı!
Kuzey Kore liderinden Japonya ve İran’a başsağlığı mesajı!
6 kişiye hayat olan sağlık teknisyeni son yolculuğuna uğurlandı
6 kişiye hayat olan sağlık teknisyeni son yolculuğuna uğurlandı