Ağrı'da 14 kilo külçe altın yakalandı! Piyasa değeri 27 milyon 300 bin TL!

Ağrı’da düzenlenen iki ayrı operasyon sonucunda piyasa değeri 27 milyon 300 bin lira değerinde 14 kilo 448 gram külçe altın ele geçirildi.

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Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, Doğubayazıt ilçesinde,

yol kontrol uygulaması esnasında durdurulan bir araçta bulunan sürücü ve 2 yolcunun şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yaptı.

Yapılan aramada yolculardan birinin ayakkabısının içerisinde sakladığı ve piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan 6 kilo148 gram külçe altın ele geçirildi. Öte yandan gümrük sahası içerisinde 3 şüpheli şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine yapılan üst aramalarında ise piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 300 bin TL olan 8 kilo 300 gram külçe altın yakalandı. Yapılan 2 operasyonda toplam piyasa değeri yaklaşık 27 milyon 300 TL olan 14 kilo 448 gr külçe altın ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alındı.