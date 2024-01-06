Denizli'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Denizli’de yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren bölgemizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren bölgemizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.