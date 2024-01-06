BIST 7.629
DOLAR 29,84
EURO 32,68
ALTIN 1.961,02
HABER /  GÜNCEL

Denizli'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Denizli'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Denizli’de yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren bölgemizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Abone ol

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren bölgemizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Her yıl 3 bin bebeğin öldüğü ‘ani bebek ölümü vakalarının’ sebebi açıklandı
Her yıl 3 bin bebeğin öldüğü ‘ani bebek ölümü vakalarının’ sebebi açıklandı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Ağrı'da 14 kilo külçe altın yakalandı! Piyasa değeri 27 milyon 300 bin TL!
Ağrı'da 14 kilo külçe altın yakalandı! Piyasa değeri 27 milyon 300 bin TL!
Para transferi yapanlar dikkat! Bankalar havale, EFT ve FAST işlem ücretlerine zam yaptı
Para transferi yapanlar dikkat! Bankalar havale, EFT ve FAST işlem ücretlerine zam yaptı
Samsun'da zehir tacirlerine şok operasyon: 3 gözaltı
Samsun'da zehir tacirlerine şok operasyon: 3 gözaltı
Uyuşturucuyu Türkiye'ye midelerinde sokmuşlar!
Uyuşturucuyu Türkiye'ye midelerinde sokmuşlar!
Bingöl'de 68 köy yolu ulaşıma kapandı!
Bingöl'de 68 köy yolu ulaşıma kapandı!
Tekirdağ'da kaçak kazı operasyonu yapıldı
Tekirdağ'da kaçak kazı operasyonu yapıldı
Balıkesir'de develer Güre sahilindeki arenada güreşti!
Balıkesir'de develer Güre sahilindeki arenada güreşti!
Inter, son dakika penaltısını kaçıran Hellas Verona'yı 2-1 yendi
Inter, son dakika penaltısını kaçıran Hellas Verona'yı 2-1 yendi
Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için aday sayısı 3 oldu!
Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için aday sayısı 3 oldu!
Düzce’de ahşap evin çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Düzce’de ahşap evin çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü