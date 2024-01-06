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Her yıl 3 bin bebeğin öldüğü ‘ani bebek ölümü vakalarının’ sebebi açıklandı

Her yıl 3 bin bebeğin öldüğü ‘ani bebek ölümü vakalarının’ sebebi açıklandı

ABD’ de yapılan bilimsel araştırmaya göre her yıl 3 bin bebeği etkileyen ve ‘ani bebek ölümü’ olarak bilinen SUDC (Çocuklukta Ani Açıklanamayan Ölüm) vakalarının nedeninin bebeklerin uyku sırasında yaşadıkları 'kısa uyku nöbetleri' olduğu açıklandı.

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ABD’ de yapılan bilimsel araştırmaya göre her yıl 3 bin bebeği etkileyen ve ‘ani bebek ölümü’ olarak bilinen SUDC (Çocuklukta Ani Açıklanamayan Ölüm) vakalarının nedeninin bebeklerin uyku sırasında yaşadıkları 'kısa uyku nöbetleri' olduğu açıklandı.

Araştırmada, nöbet geçiren bebeklerin çoğunlukla 6 aydan küçük olduğu ve nöbetlerin 60 saniyeden daha kısa sürdüğü ifade edildi. Araştırma ekibi, ölümleri yüksek ateşin tetikleyip tetiklemediğini gösterecek verilere sahip olmadıklarını, ancak çocukların birçoğunda hafif enfeksiyon belirtileri tespit ettiklerini belirtti.

Her yıl 3 binden fazla bebeğin SUDC sebebiyle hayatını kaybettiği kaydedilirken, araştırma için 7 aileden bebeklerin odalarında bulunan video kameraların görüntüleri incelendi. Video görüntülerini inceleyen araştırmacılar, bebeklerin uykularında yaşadıkları kısa süreli nöbetler sebebiyle öldüğü ortaya koydu.

SUDC’den etkilenen ailelerin bir araya gelerek duruma çözüm bulmak amacıyla kurduğu ‘Ani bebek ölümlerin açıklanması’ vakfı, 2001’den itibaren faaliyetlerini sürdürüyor. Kızını SUDC sebebiyle kaybeden vakfın başkanı Laura Gould, vakfın insanları bilinçlendirmek için kurulduğunu belirterek "2001 yılında ebeveynler ve bilim adamlarından oluşan küçük bir grup olarak başlayan vakıf, zamanımızın en az tanınan tıbbi gizemini (SUDC) çözmek için işbirliği yapan aileler, tıp uzmanları, araştırmacılar ve ölüm araştırmacılarından oluşan uluslararası bir ağa dönüştü. Bugün vakıf, 21'den fazla ülkede 1.700'den fazla aileyi destekliyor, topluluğumuzun ihtiyaçlarını savunuyor ve SUDC'yi anlamak ve önlemeye yardımcı olmak için çığır açan kritik araştırmalara fon sağlıyor" ifadelerini kullandı.

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