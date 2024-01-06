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Yüksekovalı kayakseverler doyasıya eğlendi

Yüksekovalı kayakseverler doyasıya eğlendi

Türkiye'nin en erken kayak sezonunu açan Hakkari Mergabütan Kayak Merkezine gelen kayakseverler hem kayağın hem de eğlencenin tadını çıkardı.

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Yüksekova'dan Mergabütan Kayak Merkezine giden 25 kişilik kayaksever, yüksek oksijenli dağ havasında snowboard, kayak ve kızaklarla doyasıya kaydı. Her hafta kayak merkezi için tur düzenlendiklerini belirten turizimci ve iş insanı Ömer Demirel, “Mergabütan aslında dünyaya açılan bir turizm kapısı oldu. Bizde Yüksekova’dan 25 kişilik grupla bugün burada olduk. Amacımız bölgede turizmi geliştirmek ve kış turizmini kayak sporunu insanlara sevdirmek için çaba veriyoruz. Bizim temel amacımız insanları kolay ve güvenilir bir şekilde bu tür etkinliklere ulaştırabilmek. Yapacağımız çalışmalar arasında şehrimizi ulusal bazda tanıtmak bunun için turlarımız devam edecek” dedi.

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