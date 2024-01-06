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Vissel Kobe'de Juan Mata ile yollar ayrıldı

Vissel Kobe'de Juan Mata ile yollar ayrıldı

JAPONYA'da son şampiyon Vissel Kobe, 35 yaşındaki İspanyol orta saha Juan Mata ile sözleşme yenilenmeyeceğini duyurdu.

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Japonya’nın Vissel Kobe kulübünde sözleşmesi biten İspanyol futbolcu Juan Mata ile yollar ayrıldı. Yaşanan ayrılık kulübün resmi internet sitesinden resmen duyuruldu. Yapılan açıklamada, Mata ile sözleşme yenilememe kararı alındığı bildirildi.

Juan Mata ise ayrılıkla ilgili, kulübün ilk kez lig şampiyonluğuna ulaştığı tarihi anın bir parçası olmaktan dolayı mutluluğunu ifade ederek teşekkür etti.

Mata,  "Kulübümün ilk kez ligi kazandığı tarihi anın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Birlikte paylaştığımız anıları asla unutmayacağım." dedi.

Vissel Kobe'de 1 maça çıktı, 10 dakika süre aldı

Japon ekibi, kasım ayında tarihinde ilk defa lig şampiyonluğuna uzanırken deneyimli futbolcu Mata da kadroda yer aldı. Vissel Kobe'de 1 maça çıkabilen 35 yaşındaki futbolcu, 10 dakika süre alabildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması da giyen 35 yaşındaki orta saha, sarı-kırmızılılarla 18 maça çıkıp 3 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.

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