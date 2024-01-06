85 yaşında ikizleri oldu, şimdi 3. sınıfa gidiyorlar!
Van'da 85 yaşında ikiz sahibi olan baba, vaktini şimdi 3. sınıfa giden çocuklarıyla geçiriyor.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde 85 yaşındayken ikizleri olan Abdullah Sevinç, 8 yaşına giren erkek çocuklarının iyi bir eğitim almasını istiyor.
İslam Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki Sevinç, ilk eşini 23 yıl önce kaybetmesinin ardından o dönemde 46 yaşında olan Mihrinaz Sevinç ile ikinci evliliğini yaptı.
İlk eşinden 10, ikinci eşinden de 3 çocuğu olan Sevinç'in 8 yıl önce ikiz erkek çocuğu dünyaya geldi. 85 yaşındayken yeniden baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sevinç'in, "Hasan" ve "Hüseyin" adını verdiği çocukları 8 yaşına girdi.
Zamanının büyük bölümünü bu yıl 3. sınıfa giden çocuklarıyla geçiren Sevinç, onların ve diğer çocuklarının iyi eğitim alarak kendilerine güzel bir gelecek kurmalarını istiyor.