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85 yaşında ikizleri oldu, şimdi 3. sınıfa gidiyorlar!

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85 yaşında ikizleri oldu, şimdi 3. sınıfa gidiyorlar!

Van'da 85 yaşında ikiz sahibi olan baba, vaktini şimdi 3. sınıfa giden çocuklarıyla geçiriyor.

85 yaşında ikizleri oldu, şimdi 3. sınıfa gidiyorlar!

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 85 yaşındayken ikizleri olan Abdullah Sevinç, 8 yaşına giren erkek çocuklarının iyi bir eğitim almasını istiyor.

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85 yaşında ikizleri oldu, şimdi 3. sınıfa gidiyorlar!

İslam Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki Sevinç, ilk eşini 23 yıl önce kaybetmesinin ardından o dönemde 46 yaşında olan Mihrinaz Sevinç ile ikinci evliliğini yaptı.

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85 yaşında ikizleri oldu, şimdi 3. sınıfa gidiyorlar!

İlk eşinden 10, ikinci eşinden de 3 çocuğu olan Sevinç'in 8 yıl önce ikiz erkek çocuğu dünyaya geldi. 85 yaşındayken yeniden baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sevinç'in, "Hasan" ve "Hüseyin" adını verdiği çocukları 8 yaşına girdi.

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85 yaşında ikizleri oldu, şimdi 3. sınıfa gidiyorlar!

Zamanının büyük bölümünü bu yıl 3. sınıfa giden çocuklarıyla geçiren Sevinç, onların ve diğer çocuklarının iyi eğitim alarak kendilerine güzel bir gelecek kurmalarını istiyor.

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