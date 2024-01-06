Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş firmasından yapılan açıklamada, “07.01.2024 Pazar günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 07.01.2024 Pazar günü Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

İPTAL EDİLEN SEFER SAYISI ARTTI

Ayrıca fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında iptal edilen feribot seferlerine de yenileri eklendi. Buna göre; Çanakkale'den saat 01.00 ve 05.00 seferleri, Eceabat'tan ise saat 04.00 ve 06.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.