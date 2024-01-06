Samsunspor üç puanı 84'te kaptı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Samsunspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada Ercan Kara attı.
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 18'e yükseltirken Fatih Karagümrük 17 puanda kaldı.
Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Samsunspor deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Kayserispor'la karşılaşacak.