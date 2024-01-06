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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Girit Adası'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü.

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Blinken, Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan bölge turu çerçevesinde Girit Adası'nı ziyaret etti.

Miçotakis, Blinken'ı Hanya ilindeki evinde misafir etti.

Blinken, Miçotakis ile baş başa görüşmelerinin öncesinde "ABD ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha güçlü olduğu bir dönem hatırlamıyorum. Bu tabii ki halklarımız arasındaki yakın ilişki ile de ilgili ancak liderler ve özellikle sizin liderliğiniz ile de ilgili." diye konuştu.

Ukrayna, Ortadoğu ve Gazze gibi konularda Yunanistan ve ABD'nin yakın işbirliği içinde olduğuna dikkat çeken Blinken, Atina ile konuşacak çok konularının olduğunu ifade etti.

"İttifak ilişkilerimizi Girit Adası'dan daha iyi sembolize eden bir yer düşünemiyorum"

Miçotakis ise Blinken'ı "Suda Körfezi'ndeki evimde sizi ağırlamak büyük bir mutluluk. İttifak ilişkimizi buradan, Girit Adası'ndan daha iyi sembolize eden bir yer düşünemiyorum." diyerek karşıladı.

İkili görüşmenin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu, Başbakanlık diplomasi ofisinden Büyükelçi Anna Maria Bura, Miçotakis'in Uluslararası Politika ve Kamu Diplomasisi Özel Danışmanı Aristotelia Peloni ve ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsunis'in de katılımıyla çalışma toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Yunanistan-ABD ilişkileri, iki ülke arasındaki savunma işbirliği, Ortadoğu, Gazze ve Ukrayna gibi konular ele alındı.

Miçotakis, Gazze'deki insani durum hakkındaki ve krizin bölgeye yayılabileceğine dair endişelerini dile getirdi.

Bölgede tek çıkış yolunun BM kararı doğrultusunda iki devletli çözüm temelinde olması gerektiğini belirten Miçotakis, Gazze'ye sürekli insani yardım gönderilmesi gereğine de vurgu yaptı.

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