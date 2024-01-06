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AK Parti açıklamaya saatler kala Murat Kurum'a adaylığı tebliğ etti iddiası

AK Parti açıklamaya saatler kala Murat Kurum'a adaylığı tebliğ etti iddiası

AK Parti, yaklaşan yerel seçimler için 12'si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayının açıklamasına saatler kala, iddiaya göre İBB adaylığını eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a tebliğ etti.

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Yaklaşan yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını yarın kamuoyuna tanıtacak olan AK Parti, iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'ı seçti. Gazeteciler, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da adı geçtiği görev için AK Parti'nin kararını verdiğini ve İBB adaylığını Murat Kurum'a tebliğ ettiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12'si büyükşehir olmak üzere AK Parti'nin 28 belediye başkan adayını, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende açıklayacak. Adayı duyurulacak 28 il arasında İstanbul da bulunurken İBB adaylığı için kulislerde Murat Kurum ve Tevfik Göksu'nun ismi öne çıkmıştı.

"Ak Parti'nin İbb başkan adayı Murat Kurum oldu" iddiası

Gazeteciler Mehmet Akif Ersoy ve İsmail Saymaz'ın iddialarına göre İBB Başkan adaylığı için Murat Kurum seçildi. AK Parti'nin Kurum'a adaylık görevini tebliğ ettiği öne sürüldü.

Öte yandan İBB Başkan adaylığına ilişkin henüz AK Parti'den ve Murat Kurum'dan herhangi bir açıklama yapılmadı. Karar, yarınki AK Parti aday tanıtımında kamuoyuna açıklanacak.

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