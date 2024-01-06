Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı bitmeden soyunma odasına gitti

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı bitmeden önce Abdullah Avcı ile tokalaşıp soyunma odasına gitti.

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın bitmesine dakikalar kala Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı tebrik ederek son düdüğü beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.

Yayıncı kuruluşun kamerasına yansıyan görüntülerde de Abdullah Avcı'nın genç teknik adama 'gitme' uyarısında bulunduğu Belözoğlu'nun ise buna rağmen sahayı terk ettiği görüldü.