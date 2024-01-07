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Kassam Tugayları: 'Dost ateşiyle' 4 İsrail askeri öldürüldü

Kassam Tugayları: 'Dost ateşiyle' 4 İsrail askeri öldürüldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nde "dost ateşiyle" öldürdüğü İsrailli asker sayısının 4 olduğu ortaya çıktı.

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tarafından öldürülen askerlerin konuşmalarını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya mesajlarını içeren bir video yayınladı.

Videoda, biri subay 4 İsrail askerinin olduğu görülüyor. İsrail askerleri, Netanyahu'dan barış yapılmasını ve evlerine dönmelerinin sağlanmasını istiyor.

Esir 4 asker, Kassam mensuplarının, onların hayatta kalması için kendi hayatlarını tehlikeye attığını ve bu süre boyunca onlara saygılı davrandıklarını, istedikleri her şeyi temin ettiklerini belirtiyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenen askerler, savaşın ve füze saldırılarının durdurulmasını istiyor.

Videoda ayrıca, İsrail askerlerinin beyaz bayrak sallayarak "biz esiriz" diye bağırdığı, ancak İsrail güçleri tarafından soğukkanlılıkla öldürüldükleri belirtildi.

Videonun sonunda "Netanyahu için başbakanlık koltuğu, evlatlarınızın evlerine dönmesinden daha önemli." yazısı yer aldı.

Ordudan 15 Aralık'ta yapılan açıklamada, Gazze'deki 3 İsrailli esirin yanlışlıkla tehdit oluşturduğunun tespit edildiği ve Şucaiye'de "dost ateşiyle" vurularak öldürüldüğü duyurulmuş, ancak bu kişilerin İsrail askerleri oldukları belirtilmemişti.

İsrail ordusu 29 Aralık'ta yaptığı açıklamada ise Gazze Şeridi'nde esir tutulan 3 İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldürülmesi olayından sorumlu olduğunu kabul etmiş ve bu durumu "çok ciddi sonuçları olan tehlikeli bir olay" olarak nitelendirmişti.

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