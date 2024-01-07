Orkun Kökçü yıldızlaştı Benfica 3-0 kazandı

Portekiz Birinci Futbol Ligi'nin 16. haftasında Benfica, milli oyuncu Orkun Kökçü'nün birer gol ve asist yaptığı maçta Arouca'yı 3-0 yendi.

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Municipal de Arouca Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arouca'ya konuk olan Benfica, 39. dakikada Rafa Silva, 47. dakikada Orkun Kökçü ve 85. dakikada Petar Musa'nın golleriyle 3-0 galip geldi.

Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Orkun, üçüncü golün de asistini yaptı.

Bu sonuçla 39 puana çıkan Benfica, lider Sporting Lizbon'un bir puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Dört maç sonra kaybeden Arouca ise 16 puanla 13. basamakta kaldı.