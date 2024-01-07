BIST 7.629
DOLAR 29,84
EURO 32,68
ALTIN 1.961,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Üniversite öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu!

Üniversite öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu!

İzmir'in Urla ilçesinde Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu.

Abone ol

Olay, Yeni Mahalle Zafer Caddesi'nde bulunan evde meydana geldi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci'den (25) bir süre haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtı ve genç kızı hareketsiz bir halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Belediye tabipleri tarafından yapılan incelemede ölümünün şüpheli bulunduğu raporlanan Gökçe Bebeci'nin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeci'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Uyuşturucuyu beline ve bacaklarına sarmış!
Uyuşturucuyu beline ve bacaklarına sarmış!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Zonguldak'ta feci kazada otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta feci kazada otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 5 yaralı
Başakşehir'de feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
Başakşehir'de feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
Orkun Kökçü yıldızlaştı Benfica 3-0 kazandı
Orkun Kökçü yıldızlaştı Benfica 3-0 kazandı
İsrail medyasına göre istihbarat orduyu "Aksa Tufanı" öncesi 4 defa uyarmış
İsrail medyasına göre istihbarat orduyu "Aksa Tufanı" öncesi 4 defa uyarmış
İsrailliler Netenyahu'ya karşı meydanlara döküldü
İsrailliler Netenyahu'ya karşı meydanlara döküldü
Arda Güler ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıktı
Arda Güler ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıktı
Kassam Tugayları: 'Dost ateşiyle' 4 İsrail askeri öldürüldü
Kassam Tugayları: 'Dost ateşiyle' 4 İsrail askeri öldürüldü
AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
Niğde'de otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Niğde'de otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
İspanya Kosova'nın pasaportunu tanıdı
İspanya Kosova'nın pasaportunu tanıdı