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3 ilde daha adaylar netleşti! İşte Ak Parti Gaziantep, Konya ve Muğla adayları

3 ilde daha adaylar netleşti! İşte Ak Parti Gaziantep, Konya ve Muğla adayları

AK Parti'nin adayları netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul dahil 28 kentin adaylarını açıklayacak. İstanbul'da Murat Kurum'un aday gösterileceği öğrenilirken gelen son bilgilere göre 3 ilde daha adaylar kesinleşti. Adayları belli olan iller ise Gaziantep, Konya ve Muğla oldu. İşte ayrıntılar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde 12’si büyükşehir, 28 belediye başkan adayının isimlerini bugün kamuoyuna duyuracak. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayı merak ediliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Murat Kurum seçilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 ilde daha adayları belli oldu.

3 büyükşehirdeki adaylar belli oldu! 

Habertürk'ün haberine göre Gaziantep’te mevcut başkan Fatma Şahin’i, Konya’da da mevcut başkan İbrahim Altay’ı yeniden gösterme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Osman Gürün’ün yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi için siyaset, iş ve finans dünyasının tanınmış ismi Prof. Dr. Aydın Ayaydın’ın ismini açıklayacak.

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