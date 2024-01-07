Okul servislerine yüzde 60 zam talebi! En düşük ücret 2 bin TL'yi aşacak!

Okul servisi şoförleri servis ücretlerine yüzde 60 oranında zam talep etti. Talep edilen tutar kabul edilirse rehber personel ücreti de dahil en düşük servis ücreti 2 bin 808 TL olacak.

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Yeni yılla birlikte zam talepleri devam ediyor. Taksicilerin yüzde 65 zam talebinin ardından okul servisleri de kalem harcamalarındaki artış nedeniyle servis ücretlerine yüzde 60 oranında zam talep etti. Velilerin gözü yarın (8 Ocak 2024) yapılacak UKOME toplantısına çevrildi. Toplantıda zam talebi kabul edilirse en düşük servis ücreti 2 bin 808 TL olacak.

NTV'de yer alan habere göre, kalem harcamalarındaki artış nedeniyle zam talep eden servis şoförleri, "Şoförlerin maaşı da yüzde 50 arttı, çalışanların maaşı arttı, akaryakıt, MTV, kasko, sigorta, devlete ödediğimiz bütün vergiler yüzde 58 oranında arttı. Sübvanse etmemiz lazım." diye konuştu.

En düşük servis ücreti 2 bin 808 TL'ye çıkacak

Servis şoförlerinin talep ettiği oran eğer kabul edilirse en düşük servis ücreti bin 300 TL'den 2 bin 80 TL'ye yükselecek. Anaokulu, ilkokul ve ortaokulda yüzde 35 rehber personel ücreti de bu rakama eklenince servis ücretlerinin velilere aylık maliyeti 2 bin 808 TL'ye çıkacak.

Karar yarın açıklanacak

Zam oranları İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam talepleri ve tekliflerinin görüşüleceği öngörülen 8 Ocak'taki İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı sonrası karara bağlanacak.

Servis şoförleri, "Belediyenin ve UKOME'nin anladığım kadarıyla yüzde 30 civarında bir artış önerisi var. Yüzde 35 olsa servis ücretleri bin 700 TL civarında olacak. Güne vurursak günde 50 TL-60 TL olacak. Geçen sene şubattan itibaren geçerli olmuştu. Biz bu artışın ocak ayından itibaren tarifeye yansıtılmasını ısrarla talep ediyoruz." dedi.