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Sosyal medyadan Kabe'ye saldırı paylaşımı yapan şahıs tutuklandı

Sosyal medyadan Kabe'ye saldırı paylaşımı yapan şahıs tutuklandı

Sosyal medya hesabı üzerinden Kabe'ye saldırı niteliğinde paylaşım yapan şahıs, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde, internet ortamında herkese açık kaynaklar üzerinde yürütülen sanal devriye hizmetleri sırasında şüpheli U.G'nin 29 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tespit edildiği belirtildi.

Atatürk'ün bacak bacak üstünde, Kabe üzerinde oturtulmuş şekilde oluşturulan görselini paylaştığı belirlenen şüphelinin, takip eden günlerde ise dini değerleri aşağılayan birçok paylaşım yaptığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, Başsavcılıkça derhal soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 30 Aralık 2023'te gözaltına alınan U.G'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 31 Aralık 2023'te tutuklandığı bildirildi.

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