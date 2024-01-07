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Ezine’de fırtına nedeniyle ağaç devrildi, kapanan yol belediye ekiplerince açıldı

Ezine’de fırtına nedeniyle ağaç devrildi, kapanan yol belediye ekiplerince açıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde fırtına ve sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde ağaç yola devrildi. Kapanan yol Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından ağacın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

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Meteorolojinin fırtına ve sağanak yağış uyarısı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini arttıran fırtına ve sağanak yağışla birlikte kent merkezinde bir cadde üzerinde ağaç yola devrildi, yol trafiğe kapandı. Ezine Belediyesi Acil Durum İhbar Hattına gelen ihbar üzerine bölgeye Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu devrilen ağaç yoldan kısa sürede kaldırılarak, yol tekrar trafiğe açıldı.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine’de etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ekiplerin gece boyu görevinin başında olduğu belirtti. İlçede fırtına ve yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını da kaydeden Başkan Yüksel, “Ezine’mizde ve bölgemizde gece saatlerinde yaşanan olumsuz hava şartlarına (Kuvvetli rüzgar, kuvvetli yağış) karşı ekiplerimiz ile birlikte sahada teyakkuzdaydık. Acil Durum İhbar Hattımıza 1 adet ağaç devrilme (Yol kapanma) vakası bildirilmiş olup, ilgili ekiplerimizin anında müdahalesi ile caddemiz tekrar trafiğe açılmıştır. Ezine şehir merkezimizde yapılan ilk incelemelere göre ağaç devrilme vakası haricinde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için gece boyunca görev alan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm Ezine’mize, hemşehrilerimize geçmiş olsun” dedi.

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