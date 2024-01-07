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4 ilde ulaşıma kar engeli: 80 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

4 ilde ulaşıma kar engeli: 80 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta olumsuz hava koşulları sebebiyle 80 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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Van'da kırsal bölgelerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde kapanan 492 mahalle ve mezra yolundan 439'u ekiplerce açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan 53 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürüyor.

MUŞ

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yoğun kar nedeniyle kapanan 55 köy yolundan 52'sini açtıklarını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için kapalı 3 köy yolunu da kısa sürede açacaklarını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

BİTLİS

Bitlis'te kardan kapanan 60 köy yolundan 45'i ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 15 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, kapalı köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

HAKKARİ

Hakkari'de ise İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, karla mücadele ekipleri, önceki gün etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 74 yerleşim biriminin yolundan 65'ini açtı.

Ekipler, kapalı 9 köy ve mezra yolunun da açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari-Yüksekova kara yolundaki Yeniköprü mevkisinde daha önce heyelanın meydana geldiği noktada zaman zaman taş düşmesi ve toprak kayması yaşanıyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Karayolları ekipleri bölgede hazır bulunduruluyor.

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