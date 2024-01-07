Ergan Kayak Merkezinde kar raftingi renkli görüntüler oluşturdu

Erzincan’daki Ergan Dağı Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar göl manzaralı tesislerde çalınan müzik eşliğinde halaylar çekerek, kayak ve manzaranın keyfini çıkardı. Kar raftingi renkli görüntüler oluşturdu.

Abone ol

Özellikle bu sene Erzincan İl Özel İdaresi ve özel müteşebbislerin yaptığı yatırımlar ile düzenlenen değişik aktivitelerle Türkiye’nin parlayan yıldızı haline gelen Ergan Dağı Kayak Merkezinde ekseriyeti üniversite öğrencisi vatandaşlar eğlenceye doydu. Hafta sonu tatilini fırsat bilip Ergan’a çıkan vatandaşlar güneşli ve açık havada adete terapi buldu. Doğası ve gölüyle, tamamen karla kaplı pistiyle muhteşem bir manzara sunan Ergan Dağı Kayak Merkezi, Erzincan’ın yanı sıra çevre iller ve Türkiye’nin değişik illerinden gelen kayak severlerin ilgi odağı olmaya başladı. İkinci etapta kayak ve snowboard yapan vatandaşlar kayak evi önünde çalınan hareketli müziklerle bolca halay çekip, oyunlar oynamanın mutluluğunu yaşadılar.

“Kar raftingi renkli görüntüler oluşturdu”

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun da katıldığı kar raftingi ise renkli görüntüler oluşturdu. Kar üstü aracının arkasına bağlanarak belirli bir etaba çıkarılan botla aşağı kayılarak kar raftingi yapıldı. Kar raftingi yapan vatandaşların mutluluk çığlıkları kameralara yansıdı. Kar raftingi yapan Vali Aydoğdu, daha sonra gazetecilerin de rafting yapmalarını tavsiye ederek bu heyecandan mahrum kalmamalarını istedi. Gazetecilerin kar raftingi yapmalarını da Valilik Basın Bürosu ekipleri görüntüledi.

“Ergan adeta terapi merkezi”

Ergan Dağı Kayak Merkezinde hafta sonu gerçekleşen aktivitelerle vatandaşların yüzleri bolca gülerken Vali Hamza Aydoğdu, pek çok güzelliği bir arada barındıran ve Türkiye'nin en uzun pistlerine sahip Erzincan’daki Ergan Kayak Merkezine tüm kayak severleri davet etti. Ergan Dağı Kayak Merkezinin artık dikkat çeken Türkiye’nin parlayan yıldızı olma yolunda hızla ilerlediğini kaydeden Vali Aydoğdu, “Bugün çok eğlendik. Kar raftingi çok güzel, keyif veren bir etkinlik oldu. Ben hepinizin kar raftingi yapmanızı tavsiye ederim. Ergan doğası, manzarası, yapılan spor etkinlikleriyle, kayağıyla tam bir terapi merkezi durumunda. Buraya gelen stresten uzaklaşıyor” dedi.



Öte yandan Vali Aydoğdu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Yanık ve Gençlik ve Spor Müdürü Volkan Burak Mumcu, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kayak Erzincan İl Birinciliği Müsabakaları ödül törenine katıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini vererek sporcuları tebrik ettiler.