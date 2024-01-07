Okçulukta 2024 Salon Federasyon Kupası sona erdi

Antalya'da düzenlenen Okçulukta 2024 Salon Federasyon Kupası, tamamlandı.

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Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmanın son gününde klasik ve makaralı yay kategorilerinde final atışları yapıldı.

Klasik yay erkeklerde İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübünden Ali Aydın, kadınlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübünden Gizem Özkan birinciliği elde etti.

Klasik yay 21 yaş altı erkeklerde Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübünden Kutay Tek, kadınlarda Ankara GSB Spor Kulübünden Dünya Yenihayat altın madalyanın sahibi oldu.

Makaralı yay erkeklerde Şenok Okçuluk İhtisas Spor Kulübünden Batuhan Akçaoğlu, kadınlarda İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübün sporcusu Yeşim Uçar Bostan birinciliğe ulaştı.

Makaralı yay 21 yaş altı erkeklerde Şenok Okçuluk İhtisas Spor Kulübü adına yarışan Yağız Sezgin, kadınlarda Okçular Vakfı Spor Kulübünden Emine Rabia Oğuz altın madalya kazandı.

Takım yarışmaları

Klasik yay takım müsabakalarını erkeklerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü birinci tamamlarken, Vedat Erbay Spor Kulübü ikinci, Antalya Okçuluk İhtisas Kulübü de üçüncü oldu.

Okçular Vakfı Spor Kulübü, klasik yay kadınlarda da ilk sırayı elde etti. Bu kategoride Vedat Erbay Spor Kulübü ikinci, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü üçüncü sırada yer buldu.

Klasik yay 21 yaş altı takımlarda Angora Okçuluk Spor Kulübü birinci olurken, Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü ikinci ve Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü de üçüncülüğü elde etti.

Klasik yay 21 yaş altı kadın takımlarda ise Vedat Erbay Spor Kulübü birinci tamamlarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Ankara GSM Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı.

Makaralı yay erkek takımlarda Şenok Okçuluk birinci, Demka Okçuluk Spor Kulübü ikinci, Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü bitirirken, kadınlarda Okçular Vakfı Spor Kulübü birinci, Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Vedat Erbay Spor Kulübü de üçüncü olmayı başardı.

Makaralı yay 21 yaş altı erkek takımlarda Samsun Okçuluk Spor Kulübü ilk sırayı elde etti. Bu kategoride Okçular Vakfı Spor Kulübü ikinci, Gelibolu Yarımada Spor Kulübü üçüncü sırada yer buldu.

Makaralı yay 21 yaş altı kadın takımlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü birinci olurken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ikinci ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.

Makaralı yay milli takımı belli oldu

Müsabakaların ardından Hırvatistan'ın Varazdin kentinde 19-24 Şubat tarihlerinde yapılacak 2024 Salon Avrupa Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu.

Makaralı yay erkeklerde Batuhan Akçaoğlu ve Emircan Haney, kadınlarda Emine Rabia Oğuz, 21 yaş altı erkeklerde Yağız Sezgin, kadınlarda Hazal Burun, Helin Satıcı ve Hatice Erdal Köse milli takıma seçilme başarısı gösterdiler.

Milli takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlıkları nedeniyle Salon Avrupa Şampiyonası'nda klasik yay kategorisinde mücadele etmeyecek.

"Sporcularımızın ortaya koyduğu performanstan çok memnunuz"

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine, organizasyonun 2024 yılının ilk yarışması olduğunu söyledi.

Yarışmaya 89 kulüpten 463 sporcunun katıldığı belirten Ergin, yarışmanın Hırvatistan'ın Varazdin kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın bir seçmesi niteliğinde olduğunu belirtti.

Burada Avrupa Şampiyonası öncesinde sporcuların performansını tespit ettiklerini ifade eden Ergin, "Sporcularımızın ortaya koyduğu performanstan çok memnunuz." dedi.

19 yaşındaki sporcudan dünya rekoru

Muğla Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden 19 yaşındaki Hazal Burun, makaralı yay kategorisinde sıralama atışlarında elde ettiği 598 puanla gençler ve büyükler dünya rekoru kırdı.

Burun, yarışmaya psikolojik olarak hazır geldiğini belirterek, "Yarışmada yüksek bir sayı atacağıma emindim. Ama bunun bir tık üstünde attım." dedi.

Milli sporcu, hedefinin Salon Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı kazanmak olduğunu sözlerine ekledi.