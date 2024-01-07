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Karaman’da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Karaman’da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1’i tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü 2 ayrı çalışmada Y.K. ve M.Ö. isimli kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda 323 gram bonzai, 20 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 5 adet kullanımı kontrole tabi hap, 23 adet sentetik hap, 6 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 11 gram kenevir tohumu, 1 adet av tüfeği ile kenevir yetiştirme düzenekleri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklanırken, M.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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