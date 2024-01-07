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Aydın jandarması 4 bin 338 düzensiz göçmene geçit vermedi

Aydın jandarması 4 bin 338 düzensiz göçmene geçit vermedi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2023 yılında il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik gerçekleştirilen 329 operasyonda 4 bin 338 düzensiz göçmen yakalandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Jandarma ekiplerinin 2023 yılında gerçekleştirdikleri operasyonlar bölgedeki illegal göçmen trafiğine karşı caydırıcı bir etki oluşturdu. Yıl içerisinde 329 operasyon gerçekleştiren ekipler, 78 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 4 bin 338 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi. Öte yandan operasyonlarda 6 araç, 13 bot ve 11 bot motoru da ele geçirildi.

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