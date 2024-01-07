Öğretmen ataması için 2023 KPSS detayı! Branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak sorusunun cevabı için gözler resmi açıklamada. Öğretmen atama takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak olup takvimle birlikte branş dağılımı ve kontenjanları da açıklanmış olacak. Geçtiğimiz günlerde gelen 2023 KPSS detayı açıklaması ile birlikte öğretmen ataması tarihleri araştırılıyor. Peki; MEB 2024 Öğretmen atama takvimi yayınlandı mı; branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı? İşte yanıtı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir programda öğretmen ataması konusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve 2023 KPSS puanıyla atama yapılacağının altını çizdi. Gelen resmi açıklama sonrası “Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB 2024 Öğretmen atama takvimi yayınlandı mı; branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte konuyla ilgili son bilgiler.

Bakan Tekin katıldığı bir programında eğitim gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."



"100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada 24 Kasım öğretmenler gününde muhalefet tarafından sürekli istismar edilen bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bakınız biz hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliği hep eğitim öğretime verdik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkânlar dâhilinde gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Öğretmen ataması ne zaman?

Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.