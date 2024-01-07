İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi!

İstanbul'da sağanak yağış ile birlikte bazı vapur seferleri iptal edildi.Abone ol
İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağıştan dolayı bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Maltepe-Adalar vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Şehir hatları tarafından yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” denildi.
İptal edilen seferler:
Beşiktaş-Adalar
Bostancı-Moda-Kabataş
Beşiktaş-Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması
Kadıköy-Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması
Üsküdar-Eyüp hattı seferlerinin Sütlüce İskelesi ve Hasköy İskelesine uğraması
Maltepe-Adalar.