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Otomobil fırtına yüzünden yola devrilen ağaca çarptı!

Otomobil fırtına yüzünden yola devrilen ağaca çarptı!

Çanakkale’nin Biga ilçesinde fırtına nedeniyle yola devrilen ağaca bir otomobil çarptı. Kazada araçta maddi hasar oluştu.

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Olay, sabah saatlerinde Biga ilçesine bağlı Akyaprak köyü yakınlarında meydana geldi. Biga ilçesinde gece boyu etkili olan fırtına nedeniyle Akyaprak köyü yolu üzerinde bir ağaç yola devrildi. Sabah saatlerinde bir sürücü otomobiliyle seyir halindeyken yola devrilen ağacı fark etmeyerek, çarptı.

Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralı olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Araç olay yerinden çekilirken, ağaç yoldan kaldırıldı. Yol tekrar trafiğe açıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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