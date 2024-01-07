BIST 7.629
DOLAR 29,84
EURO 32,68
ALTIN 1.961,02
HABER /  SPOR

Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık'tan çekildi

Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık'tan çekildi

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan çekildiğini açıkladı.

Abone ol

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Melbourne'de yapılan kontrollerde kasımda mikro yırtık tespit edildi. Daha önce problem yaşadığım yerde değil ve bu iyi haber. Şu anda 5 setlik maçlarda maksimum seviyede mücadele etmeye hazır değilim. Bu geri dönüş için yıl boyunca çok çalıştım ve her zaman belirttiğim gibi hedefim 3 ay içinde en iyi seviyeme ulaşmak. Muhteşem Melbourne seyircisi önünde oynayamamak benim için üzücü. Burada, Avustralya'da oynamayı gerçekten çok istiyordum. Desteğiniz için hepinize teşekkürler, yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Sakatlığının ardından yaklaşık bir yıl sonra kortlara dönen 37 yaşındaki Nadal, Avustralya'da katıldığı Uluslararası Brisbane Turnuvası'nın çeyrek finalinde elenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Akademisyenlerden kanser hastalıklarına karşı heyecanlandıran çalışma
Akademisyenlerden kanser hastalıklarına karşı heyecanlandıran çalışma
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Eski vali ve milletvekili Hanifi Demirkol vefat etti
Eski vali ve milletvekili Hanifi Demirkol vefat etti
Öğretmen ataması için 2023 KPSS detayı! Branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı?
Öğretmen ataması için 2023 KPSS detayı! Branş dağılımı ve kontenjanları açıklandı mı?
İstanbul için verilen kar yağışı tarihi değişti Meteoroloji uzmanı Orhan Şen açıkladı
İstanbul için verilen kar yağışı tarihi değişti Meteoroloji uzmanı Orhan Şen açıkladı
Evlerini uyuşturucu imalathanesine çevirmişler!
Evlerini uyuşturucu imalathanesine çevirmişler!
Okçulukta 2024 Salon Federasyon Kupası sona erdi
Okçulukta 2024 Salon Federasyon Kupası sona erdi
Iğdır'da otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Iğdır'da otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Gözü dönen İsrail'den Lübnan'a saldırı hazırlığı
Gözü dönen İsrail'den Lübnan'a saldırı hazırlığı
Karaman’da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
Karaman’da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
İzmir'de kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor!
İzmir'de kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor!
Biga'da otomobil fırtına nedeniyle yola devrilen ağaca çarptı
Biga'da otomobil fırtına nedeniyle yola devrilen ağaca çarptı