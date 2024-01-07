Seçil Erzan'ın kırılan telefonundan yeni mesajlar çıktı: Beni tehdit mi ediyorsun?

Fatih Terim Fonu olarak adlandırılan skandalla ilgili her gün yeni bir gelişme aşanıyor. Son olarak Seçil Erzan'ın kırılan telefonundan yeni mesajların ortaya çıkarıldığı öğrenildi.

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Fatih Terim Fonu skandalı kapsamında yapılan soruşturmada, tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın kırık telefonu ve bir SIM kartının incelenmesi sonucunda ortaya çıkan yeni mesajlar, olaya dair daha fazla detayı gün yüzüne çıkardı.

Raporlara göre, Erzan'ın kırık telefonundan çıkan 181 bin 538 mesaj arasında, kuyumcu Ömer Kahraman ile olan yazışmalar dikkat çekiyor. İfadesinde Kahraman'ın Erzan'ı 25 yıldır tanıdığını belirttiği ortaya çıktı.

Erzan ile Kahraman arasındaki mesajlaşmalar, 5 Ocak 2023 tarihinde başlıyor. Erzan'ın Kahraman'a işlem sonlandırma konusunda mesajlar gönderdiği ancak dönüş alamadığı görülüyor. Erzan'ın bir süre sonra "Hiçbir şey iptal etmedim. Yanarım" ifadesini kullandığı belirtiliyor.

"Bu paraların başına bir iş gelirse yanarız"

Özellikle 28 Şubat tarihinde Kahraman'ın, "Seçil bu paraların başına bir iş gelirse yanarız" mesajı dikkat çekiyor. Erzan'ın ise "Hiçbir şey gelmez, nereden çıkardın" şeklinde cevap verdiği görülüyor. Mesajlaşmada Kahraman'ın, Seçil Erzan'ın kendisinden bir şeyler sakladığından şüphelendiği ifadeler yer alıyor.

Bilirkişi raporuna göre, 7 Mart tarihinde Kahraman'ın gönderdiği mesajlarda endişeli ifadeler görülüyor. Erzan'ın da "Ömer gerçekten yok, olsa söylerim. Lütfen beni stres yapma" yanıtını verdiği belirtiliyor.

Ancak, 9 Mart tarihinde yapılan yazışmalarda Kahraman'ın, "Umarım senin böyle iyi bir habere ihtiyacın olmaz" ifadesi üzerine Erzan'ın, "Tehdit mi ediyorsun beni" diye sorduğu ve Kahraman'ın "Sen nasıl algılarsan" şeklinde cevap verdiği ortaya çıkıyor. Bu yeni gelişmeler, Fatih Terim Fonu skandalında yaşanan karmaşık ilişkilerin daha da derinleştiğini gösteriyor.