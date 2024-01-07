Arda Güler'in ilk maç performansı İspanyol basınında gündem oldu

Arda Güler aylar süren sakatlık sonrası Real Madrid formasıyla maçına çıktı. Performansıyla İspanyol basınının beğenisi kazanan yıldız oyuncu için Real Madrid Başkanı Perez, övgü yağrırdı.

Abone ol

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Arandina ile karşı karşıya geldi. Sezon başında İspanyol devinde transfer olan Arda Güler ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Real Madrid 54. dakikada Joselu ve 55. dakikada Brahim Diaz ve 90+1. dakikada Rodrygo'nun golleriyle 3-0 geçti. 90+3. dakikada Nacho'nun kendi kalesine attığı gol skoru belirledi: 1-3. Genç yıldız Arda Güler, 59. dakikada yerini Federico Valverde'ye bıraktı.

İlk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıkan 18 yaşındaki oyuncu çok istekli bir görüntü çizdi. Karşılaşmanın 18. dakikasında konuk ekip bir serbest vuruş kazandı.

Topun başına Ceballos ve Arda geçti. İspanyol oyuncu bir süre serbest vuruşu kullanma konusunda ısrar etse de ardından topu Arda'ya bıraktı. Arda'nın şutunda top direkten auta gitti.

MARCA: Arda heyecanlandırıyor

İspanya'da Arda Güler'in ilk maçı manşetleri süsledi. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetlerinden Marca, Arda Güler için; "İlk maçında klas ve karakterli bir oyun sergiledi. Türk oyuncu kalitenin en saf haliydi. Her kontrolünde, topsuz hareketlerinde, oyun karşılama biçiminde, bir sonraki pası öngörme biçiminde. Arda'nın heyecan verici oyunu dün akşamki Real Madrid'in en iyi yanıydı" ifafelerine yer verdi.

AS: İlk görüşte umut

İspanyol AS ise, Arda için; "Arda: İlk görüşte umut" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde; "Türk oyuncu üç sakatlıktan sonra nihayet ilk maçına çıktı ve umut dolu bir 60 dakikaya imza attı. Üç şut, bir direkten dönen top ve % 90 pas isabeti. İlk yarıda Real Madrid'in açık ara en iyi hücumcusuydu. Mümkün olan her fırsatta şut attu ve ilk iki pozisyonda kötü olduğu dünüşülen sağ ayağıyla çekinmeden vurdu."

MUNDO DEPORTIVO: Arda'nın gölgesinde kaldılar

İspanyol Mundo Deportivo ise haberde şu ifadelere yer verdi; "Ancelotti, Arandina karşısına alışılmadık bir 11 ile çıktı. Ancak tüm bunlar, Real Madrid'in şüphesiz en büyük ilgi odağı olan Arda Güler'in gölgesinde kaldı. Türk oyuncu ilk yarının en iyi isimlerinden biriydi."

EL MUNDO: Arda ilk maçına çıktı

El Mundo ise Arda için; "Camavinga iki ay sonra sahalara döndü ve Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıktı. 18 yaşındaki oyuncu transfer baskısının olduğu bir dönemde yeteneklerini gösterdi."

20 MINUTOS: Tüm gözler üzerindeydi

"Karşılaşmada tüm gözler 160 gün sonra Real Madrid'de ilk maçına çıkan Arda Güler'in üzerindeydi."

SPORT: Arda nihayet yeteneklerini gösterebildi

"Türk oyuncu, yarım yıllık sakatlık çilesinin ardından ilk kez sahaya çıktı. Real Madrid maçı kazandı ve Arda nihayet yeteneklerini gösterebildi. 39 pasta % 90 pas başarısı sağladı. İki kez dripling yaptı ve girdiği yedi ikili mücadelenin üçünü kazandı. Arda Güler ilk yarım saatte olağanüstü bir performans sergiledi. Takımın en iyi oyuncusuydu.

Florentino Perez'den Arda tepkisi

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defansa Central, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda Güler'i sahada gördüğü anda verdiği tepkiyi manşete taşıdı.

Gazete, "Bilenler bana bu çocuğun bir dahi olduğunu söylüyor. Sakatlıklardan dolayı yazık oldu. Çünkü o çok iyi..." dediğini aktardı.