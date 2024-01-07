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Çin’den Tayvan’a silah satan 5 ABD’li şirkete yaptırım kararı

Çin’den Tayvan’a silah satan 5 ABD’li şirkete yaptırım kararı

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, egemenlik ihtilafı içinde oldukları Tayvan’a silah sattıkları gerekçesiyle BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems, AeroVironment, ViaSat ve Data Link Solutions şirketlerine yaptırım uygulanacağı açıklandı.

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Çin’den egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan’a silah satan 5 ABD’li şirkete yaptırım geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat ve Data Link Solutions şirketlerine yaptırım uygulandığı belirtildi.

Yaptırımların söz konusu şirketlerin taşınır ve taşınmaz malları da dahil Çin’deki mülklerinin dondurulmasını içerdiği belirtilen açıklamada, “Ayrıca, yaptırım kararı Çin’deki kuruluşlar ile bireylerin bu şirketlerle işlem veya iş birliği yapmasının yasaklanmasını içeriyor. ABD’nin ‘Çin’in Tayvan bölgesine’ yaptığı silah satışları Çin’in egemenliğine ve güvenliğine ciddi zarar vermektedir” denildi.

Geçtiğimiz ay ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan’ın ortak savaş komuta ve kontrol sistemini güçlendirmek amacıyla 300 milyon dolarlık teçhizat paketini onaylamıştı. Çin hükümetinden ise ilgili şirketlere karşı önlemler alınacağı yönünde açıklamalar gelmişti.

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