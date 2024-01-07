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Ezine’de fırtına nedeniyle bir ağılın çatısı uçtu

Ezine’de fırtına nedeniyle bir ağılın çatısı uçtu

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyünde, 130'a yakın küçükbaş hayvanın bulunduğu ağılın çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

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Meteorolojinin Çanakkale için fırtına ve sağanak yağış uyarısının ardından il merkezinin yanı sıra Ezine ilçesinde de fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. İlçeye bağlı Üvecik köyünde Mustafa Köroğlu’na ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağılın çatısı fırtına nedeniyle uçtu.
Ezine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti için incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak tutanak tuttu.

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