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Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 9 kişi yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 9 kişi yakalandı

Tekirdağ il genelinde Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 9 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ergene Velimeşe Mahallesi'nde kontrol edilen ticari takside yolcu olan M.S. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 2,3 gram eroin ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde A.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında 12 gram, E.Ü. isimli şahsın üzerinden 8 gram ve Ö.L.K. isimli şahsın üzerinden 4 gram olmak üzere toplam 24 gram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Süleymanpaşa Kumbağ Mahallesi'nde yol kontrol devriyesinde araç içerisinde bulunan D.İ., Y.E.S., B.A., H.M.Y. ve Y.A. isimli şahısların üzerinde 9 gram esrar ele geçirildi. Toplamda 9 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

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