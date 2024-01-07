2 YHT hattında 2 yılda "seyahat rekoru" kırıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman-Konya-Ankara, Karaman-Konya-İstanbul yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında 2 yılda 2 milyon 423 bin 868 yolcu ile "seyahat rekoru" kırıldığını bildirdi.

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Yazılı açıklamasında, söz konusu hatların 2 yıllık seyahat verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, Türkiye'de 2003 yılıyla ortaya konulan demir yolu vizyonu sayesinde YHT ile tanışan 8'inci ilin Karaman olduğunu belirtti.

Uraloğlu, 8 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Karaman-Konya YHT hattıyla Karaman-Konya-Ankara, Karaman-Konya-İstanbul arasında yüksek hızlı tren yolculuğunun başladığını anımsatarak, "TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen hattımızda 2 yılda 2 milyon 423 bin 868 yolcu ile seyahat rekoru kırıldı." ifadesini kullandı.

"Ankara-Karaman arası 2 saat 40 dakika"

Uraloğlu, Ankara-Konya-Karaman yüksek hızlı treniyle ortalama günlük 2 bin 200 yolcunun seyahat ettiğini, 15 Ocak 2022'de 3 bin 361 yolcu ile günlük yolcu rekorunun kırıldığını, Karaman-Konya-İstanbul yüksek hızlı treniyle de ortalama günlük 1400 yolcu taşınırken 14 Ocak 2022'te günlük 1841 yolcu ile taşıma rekoru elde edildiğini hatırlattı.

YHT bağlantılı kombine taşımacılıkla da diğer şehirlere ulaşmanın daha rahat ve hızlı hale geldiğini ifade eden Uraloğlu, yolcuların YHT bağlantılı Toros Ekspresi ile Adana'ya daha kısa zamanda ulaşabildiklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, İstanbul-Karaman arasında 2, Ankara-Karaman arasında 4 olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştirildiğini, bayram ve yarıyıl tatillerinde artan talebi karşılamak üzere ek seferler de düzenlendiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Yüksek hızlı trenlerin Karaman'a ulaşmasıyla birlikte Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi ortalama 40 dakika, Ankara-Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 2 saat 40 dakika, İstanbul-Karaman arasındaki seyahat süresi ise 6 saat oldu."

Hızlı trenle buluşan il sayısı 52'ye çıkarılacak

Karaman yüksek hızlı trenleri, Ankara güzergahında Eryaman, Polatlı, Selçuklu, Konya, Çumra olmak üzere 5 ara istasyonda, İstanbul hattında ise Bakırköy, Söğütlüçeşme, Bostancı, Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Selçuklu, Konya, Çumra istasyonlarında duruyor.

TCDD Taşımacılık, tüm yüksek hızlı tren hatlarında cuma ve pazar günleri toplam 60, diğer günler 58 sefer gerçekleştiriyor.

Kış sezonunda olmak üzere halen Ankara-İstanbul 26, Ankara- Eskişehir 4, Ankara-Konya 8+2, Konya-İstanbul 6, Ankara-Karaman 4, Karaman-İstanbul 2, Ankara- Sivas 6 ve Eskişehir–İstanbul arasında 2 seferle günde ortalama 35 bin yolcu taşınıyor, bu sayı 40 binlere ulaşabiliyor.

Diğer taraftan 102 kilometrelik Konya-Karaman hızlı tren hattı ile sadece yolcu taşımacılığı değil, yük taşımacılığında da hız ve kapasite artırıldı. Kapasitesi 60 çift trene çıkarılan hatta yük trenleri de işletiliyor.

"Ulaştırma 2053 Vizyonu" çerçevesinde Konya-Karaman hızlı demir yolu hattının Ulukışla-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep'e uzatılması çalışmaları devam ediyor. Bu vizyon çerçevesinde de hızlı trenle buluşan il sayısı 52'ye çıkarılacak. 102 kilometrelik Konya-Karaman hattında YHT ve yük trenlerinin yanı sıra anahat ve bölgesel trenler de işletiliyor. Bu hatta Konya-Adana arasında günde karşılıklı Toros Ekspresi, Konya-Karaman arasında ise toplam 4 bölgesel Dizel Tren Seti (DMU) işletiliyor.

Toplam 2 bin 251 kilometrelik yüksek hızlı demir yolu hattının doğrudan ulaştığı 11 şehrin yanı sıra tren ya da otobüs bağlantılı kombine taşımacılıkla 9 şehre daha konforlu, daha rahat ve daha hızlı ulaşım imkanı sunan yüksek hızlı trenler ulaşımda milat oldu.

Şehirler arasındaki sirkülasyonu hızlandıran yüksek hızlı trenlerle ulaşım alışkanlıkları değişiyor, bölgelerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatı canlanıyor, turizm başta olmak üzere tüm sektörlere olumlu olarak yansıyor.