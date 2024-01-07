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Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul ve Bursa’da yapılması planlanan bazı vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

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Marmara’da bugün fırtına etkili oluyor. Güney ve güneybatı yönlü rüzgarlar, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şiddetinde eserken, deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Fırtına nedeniyle İstanbul ve Bursa’da çok sayıda vapur ve deniz otobüsü seferi iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, Beşiktaş - Eyüp, Kadıköy - Eyüp ve Üsküdar - Eyüp seferlerinde Sütlüce ve Hasköy İskelesi'ne uğranılmayacak.

Öte yandan, Maltepe - Adalar seferleri de fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Fırtına deniz otobüsü seferlerini de etkiledi.

İDO’dan yapılan açıklamada 11.30’daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 15.30’daki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ile saat 19.00’daki Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

BUDO’dan yapılan açıklamada ise saat 13.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas), saat 15.25’teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 17.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 19.15’teki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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