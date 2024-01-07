Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul ve Bursa’da yapılması planlanan bazı vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi.Abone ol
Marmara’da bugün fırtına etkili oluyor. Güney ve güneybatı yönlü rüzgarlar, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şiddetinde eserken, deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.
Fırtına nedeniyle İstanbul ve Bursa’da çok sayıda vapur ve deniz otobüsü seferi iptal edildi.
Şehir Hatları AŞ’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.
Açıklamaya göre, Beşiktaş - Eyüp, Kadıköy - Eyüp ve Üsküdar - Eyüp seferlerinde Sütlüce ve Hasköy İskelesi'ne uğranılmayacak.
Öte yandan, Maltepe - Adalar seferleri de fırtına nedeniyle yapılamayacak.
Fırtına deniz otobüsü seferlerini de etkiledi.
İDO’dan yapılan açıklamada 11.30’daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 15.30’daki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ile saat 19.00’daki Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
BUDO’dan yapılan açıklamada ise saat 13.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas), saat 15.25’teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 17.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 19.15’teki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.