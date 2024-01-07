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FAST ve EFT yapanlar dikkat! Bankalardan son dakika açıklaması geldi

FAST ve EFT yapanlar dikkat! Bankalardan son dakika açıklaması geldi

FAST, EFT VE Havale üzerinden para gönderme işlemi yapanları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Özel bir bankadan yapılan açıklamada Havale, EFT ve FAST ücretlerinde artışa gidildiği duyuruldu.

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EFT, FAST ve havale işlemlerinin fiyatı artırıldı. Bankalardan yapılan açıklamayla havale, EFT ve FAST uygulaması yapanlardan kesilecek yeni fiyatlar da ortaya çıktı.

Her yıl gerçekleştirilen güncelleme kapsamında, havale, EFT ve FAST işlemlerindeki ücretler, önceki yılın Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirleniyor. Yapılan güncelleme sonucunda, havale, EFT ve FAST işlemleri için tavan işlem ücreti ve matrahlar yüzde 64,77 oranında artırıldı.

İşte yeni ücret tarifesi

Özel bir bankadan gelen açıklamaya göre, mobil şube ve internet bankacılığı kanallarından gerçekleştirilen 0-4.300 TL arasındaki FAST ve EFT transferlerinden 4,22 TL işlem ücreti alınacak. Aynı kanallardan gerçekleştirilen 4.300,01-211.100 TL arasındaki EFT'ler için ise 8,44 TL işlem ücreti uygulanacak. 211.100 TL'den fazla EFT işlemlerinden alınacak ücret ise 105,52 TL olacak. Havale işlemleri için ise 0-4.300 TL arasında 2,11 TL, 4.300,01-211.100 TL arasında 4,22 TL, 211.100,01 TL ve üzerinde ise 52,76 TL işlem ücreti belirlendi.

Bu güncellemeler, havale, EFT ve FAST işlemlerini kullananları yakından ilgilendirirken, banka müşterilerine yeni ücretlendirme politikalarına göre hareket etmeleri çağrısında bulunuldu.

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