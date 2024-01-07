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Depremde hayatını kaybeden Milletvekili Yakup Taş Parkının açılışı yapıldı

Depremde hayatını kaybeden Milletvekili Yakup Taş Parkının açılışı yapıldı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden bir önceki dönem Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın isminin verildiği parkın açılışı yapıldı.

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Meydana gelen 6 Şubat depreminde yakınlarıyla birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden bir önceki dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın isminin verildiği parkın açılışı il protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Yeni Mahalle’de yapılan ve hizmete giren parkın açılışına Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu ile çok sayıda kişi katıldı. Açılışı yapılan park hizmete girerken Vali Osman Varol, merhum Milletvekili Yakup Taş ve deprem şehitlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır dilediğini söyleyerek parkın hayırlı olmasını diledi.

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