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Diyarbakır'da belediye çalışanlarını silahla tehdit eden 3 zanlı tutuklandı!

Diyarbakır'da belediye çalışanlarını silahla tehdit eden 3 zanlı tutuklandı!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde belediye çalışanlarını silahla tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Silvan Belediyesine ait garaj amirliğine 4 Ocak'ta terör örgütü PKK/KCK adına gelen, 1'i silahlı, 4'ü maskeli 5 kişinin, park halinde bulunan araçları yakacaklarını söyleyerek personeli tehdit ettikleri ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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