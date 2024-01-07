BIST 7.629
DOLAR 29,84
EURO 32,68
ALTIN 1.961,02
HABER /  GÜNCEL

AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Halil Özcan hayatını kaybetti

AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Halil Özcan hayatını kaybetti

AK Parti'nin Şanlıurfa Milletvekilliği görevini yapan Halil Özcan, Ankara'da hayatını kaybetti.

Abone ol

AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Halil Özcan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Özcan'ın cenazesi yarın TBMM'de düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa'da toprağa verilecek.

Şanlıurfa'da 1964 yılında doğan Özcan, Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler Bölümünü bitirdi.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir bölümünde yüksek lisansını, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde doktorasını tamamlayan Özcan, Harran Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde STK çalışmalarıyla birçok kültürel projeye imza atan Özcan, 24, 25, 26 ve 27. dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

Özcan, 24. Dönemden itibaren Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığını yürüttü.

Çok iyi Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilen Özcan, evli ve 6 çocuk babasıydı.

ADALET BAKANI'NDAN TAZİYE
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Halil Özcan'ın tedavi gördüğü hastanede vefatını teessürle öğrendiğini belirterek, "Merhum milletvekilimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti!
Konya'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Antalya'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Balıkesir'de kuvvetli fırtına ve yağış etkili oldu!
Balıkesir'de kuvvetli fırtına ve yağış etkili oldu!
Hakkari'de 74 köy yolu ulaşıma açıldı
Hakkari'de 74 köy yolu ulaşıma açıldı
Kocaeli'de erik ağacı ocak ayında meyve verdi!
Kocaeli'de erik ağacı ocak ayında meyve verdi!
İki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı!
İki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı!
Ezine’de fırtına nedeniyle bir ağılın çatısı uçtu
Ezine’de fırtına nedeniyle bir ağılın çatısı uçtu
İskenderun'da suların çekilmeye başlamasıyla vatandaşlar hafta sonunun keyfini çıkarıyor
İskenderun'da suların çekilmeye başlamasıyla vatandaşlar hafta sonunun keyfini çıkarıyor
Ayvacık'ta şiddetli fırtına etkili oldu, hayvan damı ile ağıl çatısı uçtu
Ayvacık'ta şiddetli fırtına etkili oldu, hayvan damı ile ağıl çatısı uçtu
Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli
Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli
FAST ve EFT yapanlar dikkat! Bankalardan son dakika açıklaması geldi
FAST ve EFT yapanlar dikkat! Bankalardan son dakika açıklaması geldi