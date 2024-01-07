AK Parti'nin 26 ilde belediye başkan adayı belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 26 ilde AK Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı.Abone ol
AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 11'İ büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayını açıkladı.
Artvin: Artvin eski Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe
Aydın: AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş
Balıkesir: Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz
Bingöl: Mevcut belediye başkan adayı Erdal Arıkan
Bitlis: Mevcut belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay
Bursa: Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş
Çanakkale: Eski milletvekili Jülide İskenderoğlu
Çankırı: Eski milletvekili Hüseyin Filiz
Denizli: Mevcut belediye başkanı Osman Zolan
Düzce: Mevcut belediye başkanı Faruk Özlü
Edirne: Mevcut il başkanı Belgin İba
Elazığ: Mevcut belediye başkanı Şahin Şerifoğulları
Erzurum: Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen
Eskişehir: Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu
Giresun: Mevcut belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu
Isparta: Şükrü Başdeğirmen
Kastamonu: Eski belediye başkanı Tahsin Babaş
Kocaeli: Mevcut belediye başkanı Tahir Büyükakın
Muğla: Prof. Dr. Aydın Ayaydın
Ordu: Mevcut belediye başkanı Hilmi Güler
Rize: Mevcut belediye başkanı Rahmi Metin
Samsun: Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan
Sinop: İl genel meclis başkanı Yakup Üçüncüoğlu
Tokat: Eyüp Eroğlu
Yalova: Mevcut belediye başkanı Mustafa Tutuk
İstanbul: Murat Kurum