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AK Parti'nin 26 ilde belediye başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin 26 ilde belediye başkan adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 26 ilde AK Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 11'İ büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayını açıkladı.

Artvin: Artvin eski Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe

Aydın: AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş

Balıkesir:  Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz

Bingöl: Mevcut belediye başkan adayı Erdal Arıkan 

Bitlis: Mevcut belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay

Bursa: Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş

Çanakkale: Eski milletvekili Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Eski milletvekili Hüseyin Filiz

Denizli: Mevcut belediye başkanı Osman Zolan

Düzce: Mevcut belediye başkanı Faruk Özlü

Edirne: Mevcut il başkanı Belgin İba 

Elazığ: Mevcut belediye başkanı Şahin Şerifoğulları 

Erzurum: Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen

Eskişehir: Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu

Giresun: Mevcut belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu: Eski belediye başkanı Tahsin Babaş

Kocaeli: Mevcut belediye başkanı Tahir Büyükakın

Muğla: Prof. Dr. Aydın Ayaydın

Ordu: Mevcut belediye başkanı Hilmi Güler

Rize: Mevcut belediye başkanı Rahmi Metin 

Samsun: Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan 

Sinop: İl genel meclis başkanı Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mevcut belediye başkanı Mustafa Tutuk

İstanbul: Murat Kurum

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