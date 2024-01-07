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Trabzonspor, Samsunspor maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Samsunspor maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 11 Ocak Perşembe günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.

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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular, idmanın ilk bölümünde teknik ısınma, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Dar alanda oyunla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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