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Japon deprem uzmanından Hatay'da yatay mimari önerisi!

Japon deprem uzmanından Hatay'da yatay mimari önerisi!

Yüksek inşaat mühendisi ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Hatay'da yapılacak konutların yatay mimariye uygun olması gerektiğini söyledi.

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Moriwaki, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Yüksek Deprem ve Afet Konferansı"na katıldı.

Farklı üniversitelerden akademisyenlerin de yer aldığı etkinlikte, katılımcıların depremlerle ilgili soruları yanıtlandı.

Moriwaki, programın ardından gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler ile Japonya'da 1 Ocak'ta meydana gelen sarsıntının benzer şiddette olduğunu söyledi.

Kaçak yapılaşmanın önlenmesinin önemini vurgulayan Moriwaki, afetlere karşı eğitimlerin zorunlu olması gerektiğini savundu.

Moriwaki, depremlerin Hatay'da büyük yıkıma neden olduğunu işaret ederek, "Daha önce kente 10 kere gelmiştim. Burası kültür şehri, çok yazık oldu. Şehri yavaş yavaş düzeltmek gerekir." dedi.

Yapılacak konutların 4 katı geçmemesi gerektiğini dile getiren Yoshinori Moriwaki, "Bundan sonra ova kesiminde inşaat yapılırken 4 katı geçmemek lazım. Mümkünse yüksek kesimlerde yapılaşma olmalı. Kentteki binalar yatay mimariye uygun, 2-3 katlı yapılırsa daha iyi olur." diye konuştu.

Moriwaki, Hatay'da büyük çaplı deprem beklemediğini kaydetti.

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