Fenerbahçe, İstanbulspor engelini rahat geçti! Cengiz Ünder yıldızlaştı

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmada 4 gol atan Cengiz Ünder ise maça damga vurdu.

Abone ol

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 6, 34, 44, 46, dakikalarda Cengiz Ünder ve 45+1'de Edin Dzeko kaydetti.

İstanbulspor'un tek golünü ise 32. dakikada Muammer Sarıkaya attı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 47'ye yükseltti ve liderliğini korudu. İstanbulspor ise 5 puanda kalarak 20. sırada yer aldı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, İstanbulspor karşısında hat-trick yaptı.

İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda İstanbulspor maçında 11'de yer alan milli oyuncu, karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Ligin 17'nci haftasında Kayserispor deplasmanında gol perdesini açan Cengiz Ünder, 19'uncu haftadaki İstanbulspor mücadelesinde hat-trick yaptı. Karşılaşmanın 6'ncı dakikasında İsmail Yüksek'in pasında meşin yuvarlağı ağlara gönderen milli oyuncu, istekli görüntüsüyle taraftarın beğenisini topladı. Karşılaşmada tabela 34'üncü dakikayı gösterirken bir kez daha sahneye çıkan Cengiz Ünder, Mehmet Yeşil'in pas hatasında araya girdi ve top kendisine çarparak filelerle buluştu. Mücadelenin 44'üncü dakikasında Serdar Aziz'in kafa ile kestiği topu önünde bulan Cengiz Ünder, İstanbulspor filelerini bir kez daha havalandırma başarısı gösterdi. Ünder kariyerindeki ilk hat-trickine İstanbulspor maçında imza attı.

İsmail Kartal'dan 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 18'inci haftasındaki Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kartal, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımına giden Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku yerine Mert Müldür ve Serdar Aziz'e şans verdi. Tecrübeli teknik adam ayrıca sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yerine ise İsmail Yüksek'e formayı verdi. Fenerbahçe, İstanbulspor karşısına şu ilk 11 ile çıktı:

"Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko."

Mecburi rotasyon

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eksikler nedeniyle mecburi rotasyonla sahaya çıktı. Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlığı devam eden Becao'nun yerlerine savunmada Serdar Aziz-Oosterwolde ikilisine şans veren Kartal, sağ bekte ise Mert Müldür'e görev verdi.

Sarı-lacivertli ekipte 7 eksik

Fenerbahçe, İstanbulspor maçına 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra İrfan Can Kahveci, Fred ve Mert Hakan Yandaş ise cezaları nedeniyle forma giyemedi.

Mert Müldür 5 maç sonra

Fenerbahçe'de milli oyuncu Mert Müldür, 5 maç sonra sarı-lacivertli forma ile ilk 11'de yer aldı. Osayi-Samuel'in yokluğunda İstanbulspor maçına ilk 11'de görev alan Mert Müldür, son olarak Fatih Karagümrük maçında 11'de görevlendirilmişti.

Taraftar yalnız bırakmadı

Fenerbahçe taraftarları, İstanbulspor deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Olimpiyat Stadı'ndaki maç öncesinde kendilerine ayrılan 26 bin 500 biletin tamamını tüketen sarı-lacivertliler, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.