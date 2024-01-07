AK Parti İstanbul adayı belli oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 belediye başkan adayını bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende duyuracak.Abone ol
Yerel seçimlere doğru AK Parti'de aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını saat 14.00'te bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek aday tanıtım toplantısında bizzat açıklayacak.
28 belediye başkan adayı açıklanıyor
Erdoğan, aralarında İstanbul'un da yer aldığı 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını tüm Türkiye'ye duyuracak.
Erdoğan'ın partililere sesleneceği toplantıda belediye başkan adayları alfabetik sırayla tanıtılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak. AK Parti tarafından aday gösterilecek isimlerin dün itibariyle aranarak adaylıklarının tebliğ edildiği belirtildi.
İstanbul adayı merakla bekleniyor
AK Parti'nin en çok merak edilen belediye başkan adayı ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. AK Parti'nin İstanbul adayı, yarınki etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
Erdoğan'ın adaylarını açıklayacağı 12 büyükşehir;
İstanbul
Muğla
Kocaeli
Erzurum
Eskişehir
Balıkesir
Bursa
Aydın
Samsun
Mardin
Denizli
Ordu
Büyükşehirler dışındaki 16 il
Artvin
Bayburt
Giresun
Elazığ
Edirne
Düzce
Bitlis
Bingöl
Çanakkale
Çankırı
Kastamonu
Rize
Sinop
Tokat
Yalova
Isparta