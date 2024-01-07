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Gaziantep’e akıllı ve güvenli bir park daha kazandırılacak

Gaziantep’e akıllı ve güvenli bir park daha kazandırılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, EBRD’nin yeşil şehir ilan ettiği Gaziantep’te vatandaşlara güvenli ve akıllı yeni bir park projesini hayata geçireceklerini müjdeleyerek, “En büyük rehabilitasyon yeşil. Ailelerimiz burada sporunu ve yürüyüşünü yapabilecek. Nisan ayında parkımızı vatandaşımızın hizmetine açmayı planlıyoruz” dedi.

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GBB Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Gaziantep’te orman havasında yürüyüş, spor ve çeşitli sosyal aktivitelerin yapılacağı yeni bir park projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda sosyal donatı alanları ile her yaş grubuna hitap edecek park, 7/24 kamera sistemi ile takip edilerek bireylere güvenli bir alan oluşturacak. Şehitkamil ilçesindeki Osmangazi Mahallesi’nde Polis Evi’nin karşısında bulunan alanda hizmete geçecek park, 21 bin metrekarelik alanı ormanlık arazi olan yaklaşık 45 bin metrekarelik alanı kapsayacak. Projede, yürüyüş parkuru, akıllı fitness, bisiklet yolu, pet park, çocuk oyun alanı, süs havuzu ve 120 araç kapasiteli otopark bölümleri bulunacak.

Ormanlık alan içerisinde bulunan projeyi yerinde gören Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, insanların sabah saatlerinde veya gün içerisinde, boş vakitlerinde yürüyüş ve spor yapacağı yeni bir proje için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, “Yeşil şehir ve akıllı şehir için en önemli unsurlardan biri yeşil parkımız ve akıllı parkımız. Bu proje polis evinin tam karşısında ve yaklaşık 45 bin metrekareden oluşuyor ve şehrin göbeğinde yer alıyor. Projemizi tasarladık ve işe koyulduk. Nisan ayında bu projemizi hizmete açmayı planlıyoruz

En büyük rehabilitasyon yeşil. Yeşilin içinde insanların dinlenmesi ve yürümesi çok sağlıklı bir etkinlik. Ailelerimiz burada sporunu ve yürüyüşünü yapabilecek. Aynı zamanda güvenli. Bu parkta ailelerin ihtiyacını karşılayacak her şey olacak” ifadelerini kullandı.

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