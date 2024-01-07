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İYİ Parti'den geçmiş rozetini Erdoğan takmıştı! AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

İYİ Parti'den geçmiş rozetini Erdoğan takmıştı! AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenen aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin belediye başkanı adaylarını açıkladı. İYİ Parti’den istifa ederek Eskişehir Milletvekili olarak AK Parti’ye katılan Nebi Hatipoğlu AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Peki Nebi Hatipoğlu kimdir? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi’nde 11’i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu oldu. Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılmıştı. Hatipoğlu'na parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan takmıştı.

İdris Nebi Hatipoğlu kimdir?

İdris Nebi Hatipoğlu 1975 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde muhasebe ön lisans eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü’nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor’a kaynak yaratıldı ve takım Süper Lig’e yükseldi.

2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'nin 1. sırada Eskişehir milletvekili adayı oldu. 28. dönem TBMM'ye milletvekili olarak girdi; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı. İYİ Parti'den 2 Kasım 2023 tarihinde istifa etti. 7 Kasım 2023 tarihinde AK Parti'ye katıldı. İyi derecede İngilizce bilen Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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