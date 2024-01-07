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Seyir halindeki otomobil yandı, 5 kişi son anda kurtuldu!

Seyir halindeki otomobil yandı, 5 kişi son anda kurtuldu!

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 5 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken arka lastik kısmından yanmaya başlayarak, alev topuna döndü. Araçtakilerin son anda canını kurtardığı yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Olay, Yavuzeli-Araban karayolu Karadağ geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken arka lastik kısmından yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen otomobildeki 5 kişi kendisini son anda dışarı atarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede aracı tamamen saran yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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