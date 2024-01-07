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Trabzonspor’da şok ayrılık! Yıldız isim Beşiktaş yolunda

Trabzonspor’da şok ayrılık! Yıldız isim Beşiktaş yolunda

Beşiktaş, Trabzonspor'un Yunan yeteneği Bakasetas ile 2.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüpler arasındaki bonservis anlaşmasının ardından, bu yıldız futbolcu resmi imzasını atmak üzere.

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Trabzonspor ile sözleşme sezon sonunda bitecek olan Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas’ı Beşiktaş transfer etmek istiyordu. İki kulüp başkanlar düzeyinde görüşmeler yürütmeye başlamıştı.

Beşiktaş, Bakasetas ile anlaştı

Yunan basınından Sport24’ün haberine göre Beşiktaş, Bakasetas ile yaptığı transfer görüşmelerinde anlaşmaya vardı. Futbolcu, Trabzonspor ve Beşiktaş anlaşırsa 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Bakasetas’ın Trabzonspor kariyeri

2021 yılının Ocak ayında 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor’dan Trabzonspor’a transfer olan Bakasetas’ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ayrıca yapılan anlaşma gereği Bakasetas’ın bir sonraki satışından Alanyaspor yüzde 20 pay alacak.

Transfermarkt’a göre yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

Bu sezon bordo mavili takımda 16 maça çıkan Yunan on numara, 5 gol attı, 2 asist yaptı. Yıldız futbolcu Trabzonspor formasıyla çıktığı 119 maçta 33 gol attı, 23 asist yaptı.

 

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